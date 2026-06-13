Düzce'de Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Mevlitli Kutlama

Düzce'de Jandarma teşkilatının 187. yılı kuruluş yıl dönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Merkez Büyük Camii'nde Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi. Programa Vali Mehmet Makas'ın yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vatanın güvenliği ve milletin huzuru için fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatının aziz şehitleri ile kahraman gazileri için dualar edildi.

Programda, ülkenin birlik ve beraberliği uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de sağlık ve huzur temennilerinde bulunuldu.

Mevlid programı, yapılan duaların ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı