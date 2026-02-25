Haberler

Jandarma şehit ailesini ve kabrini ziyaret etti
Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay, Şehit Piyade Er Metin Kahveci'nin ailesini ve kabrini şahadetinin yıl dönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Jandarma şehit yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay 23 Şubat 1988 tarihinde Ağrı ilinde şehit olan Piyade er Metin Kahveci'nin ailesi ve kabri şehadetini yıldönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Kahveci ailesi jandarmaya komutanlarına teşekkür ettiler. - DÜZCE

