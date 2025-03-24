Jandarma şehit ailesini ve kabrini ziyaret etti

Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay, Şehit Piyade Er Naci Kuru'nun ailesini ve kabrini şahadetinin yıl dönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Jandarma şehit yakınlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay Van ilinde görevi sırasında 21 Mart 1981 tarihinde Şehit olan, Piyade Er Naci Kuru'nun ailesi ve kabri şehadetini yıldönümünde ziyaret ederek dua ettiler.

Kuru ailesi jandarmaya komutanlarına teşekkür ettiler. - DÜZCE