Jandarma, Kız Çocukları Günü'nde Öğrencilere Eğitim Verdi
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çakıllı Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek, kız çocuklarına yönelik etkinlikler düzenledi ve çocuk hakları ile güvenlik konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Kurtalan ilçesi Çakıllı Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Kız çocukları için düzenlenen etkinlikte, jandarma personeli, öğrencilerle bir araya gelerek kurumun görevleri ve kurumsal kimliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca çocuk hakları, trafik güvenliği, yaya ve okul geçidinden güvenli geçiş kuralları konusunda öğrenciler eğitildi. Çocuk haklarının korunmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, bu tür farkındalık içeren çalışmaların çocukların bilinçlendirilmesi ve güvenli bir gelecek için büyük önem taşıdığı ifade edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
