Jandarma, Kıbrıs Gazileri'ni Ziyaret Etti
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri, Kıbrıs Gazileri Vedat Yaman ve Behçet Dayanç'ı evlerinde ziyaret ederek, ihtiyaç ve isteklerini dinledi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kıbrıs Gazileri Vedat Yaman ve Behçet Dayanç evlerinde ziyaret edildi. Jandarma personelleri tarafından Gazilere ihtiyaç ve istekleri sorulurken, her zaman yanlarında olunduğu vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
