Jandarma, Kıbrıs Gazileri'ni Ziyaret Etti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde jandarma ekipleri Kıbrıs Gazileri'ni ziyaret etti.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Kıbrıs Gazileri Vedat Yaman ve Behçet Dayanç evlerinde ziyaret edildi. Jandarma personelleri tarafından Gazilere ihtiyaç ve istekleri sorulurken, her zaman yanlarında olunduğu vurgulandı. - AYDIN