Jandarma, İncirliova'da Lise Öğrencilerine Suçtan Korunma Eğitimi Verdi

Jandarma, İncirliova'da Lise Öğrencilerine Suçtan Korunma Eğitimi Verdi
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri, lise öğrencilerine suçtan korunma, kişisel güvenlik ve akran zorbalığı konularında eğitim verdi. Ayrıca, kız öğrenciler KADES uygulaması ile kadına şiddetle mücadele hakkında bilgilendirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde lise öğrencileri ile bir araya gelen jandarma ekipleri, suçtan korunma başta olmak üzere kişisel güvenlik ve akran zorbalığı konularında eğitim verdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyorç Bu kapsamda ekipler, İncirliova Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere 'Suçtan Korunma, Kişisel Güvenlik, Akran Zorbalığı ve Erken Yaşta ve Zorla Evlilik' konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ekipler, ayrıca kız öğrencilere kadına şiddetle mücadele konusunda önemli rol oynayan KADES uygulamasını da tanıtarak, cep telefonlarına yüklenmesi sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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