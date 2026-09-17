Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu Samsun’da açılacak

Samsun'da 80 dönüm alan üzerine Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu açılacak. Havacılık Okulu, Uçak Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı 3 sene içerisinde Samsun'da hizmet vermeye başlayacak.

Jandarma Havacılık Okulu, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde, Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen 80 bin metrekarelik alanla yükseköğretim, savunma sanayii ve havacılık teknolojilerinin buluştuğu bir merkeze dönüşecek. Kampüsteki B No'lu Hangarın Jandarma Havacılık Birliği'nin kullanımına tahsis edilmesiyle burada Havacılık Okulu, Uçak/Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Filo Komutanlığı kurulacak. Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelan başta olmak üzere doğal afetlerde havadan arama ve kurtarma faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan bu birimler, Samsun ve çevresindeki doğa olayları ve afetlerde önemli rol alacak.

"3 senede 400'ye yakın personel Samsun'a gelerek hizmet verecek"

Havacılık okulu hakkında bilgi veren Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu inşallah üniversitemiz kampüsünde açılacak. Kendilerine 80 dönüm yer tahsis ettik. Bunlar buraya gelecekler. Havacılık Okulu, Uçak Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı 3 sene içerisinde bu gerçekleşecek ve 3 sene içerisinde burada 400'e yakın personel gelmiş olacak. Yani burada Samsun'a gelmiş olacak. Burada helikopter lisansı, İHA lisansı gibi faaliyetler verilecek. Şu anda da pistimizde bir tane helikopter duruyor. Yangınlar için faaliyete başladılar. 15 günde bir değişimli olarak 4 tane pilot arkadaş burada istihdam ediliyor. Buradan olaylara müdahale ediyorlar" dedi.

Öte yandan Rektör Aydın, görev süresinin dolmasının ardından basın mensuplarını yeni rektörlük binasında bir araya geldi. 8 yıllık görev süresini değerlendiren Aydın, yeni atanacak rektöre kadar göreve devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı