Haberler

Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu Samsun’da açılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu Samsun’da açılacak
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun’da 80 dönüm alan üzerine Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu açılacak.

Samsun'da 80 dönüm alan üzerine Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu açılacak. Havacılık Okulu, Uçak Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı 3 sene içerisinde Samsun'da hizmet vermeye başlayacak.

Jandarma Havacılık Okulu, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde, Jandarma Genel Komutanlığına tahsis edilen 80 bin metrekarelik alanla yükseköğretim, savunma sanayii ve havacılık teknolojilerinin buluştuğu bir merkeze dönüşecek. Kampüsteki B No'lu Hangarın Jandarma Havacılık Birliği'nin kullanımına tahsis edilmesiyle burada Havacılık Okulu, Uçak/Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Filo Komutanlığı kurulacak. Karadeniz Bölgesi'nde sel ve heyelan başta olmak üzere doğal afetlerde havadan arama ve kurtarma faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan bu birimler, Samsun ve çevresindeki doğa olayları ve afetlerde önemli rol alacak.

"3 senede 400'ye yakın personel Samsun'a gelerek hizmet verecek"

Havacılık okulu hakkında bilgi veren Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Jandarma Havacılık Birliği ve Jandarma Kara Havacılık Okulu inşallah üniversitemiz kampüsünde açılacak. Kendilerine 80 dönüm yer tahsis ettik. Bunlar buraya gelecekler. Havacılık Okulu, Uçak Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı 3 sene içerisinde bu gerçekleşecek ve 3 sene içerisinde burada 400'e yakın personel gelmiş olacak. Yani burada Samsun'a gelmiş olacak. Burada helikopter lisansı, İHA lisansı gibi faaliyetler verilecek. Şu anda da pistimizde bir tane helikopter duruyor. Yangınlar için faaliyete başladılar. 15 günde bir değişimli olarak 4 tane pilot arkadaş burada istihdam ediliyor. Buradan olaylara müdahale ediyorlar" dedi.

Öte yandan Rektör Aydın, görev süresinin dolmasının ardından basın mensuplarını yeni rektörlük binasında bir araya geldi. 8 yıllık görev süresini değerlendiren Aydın, yeni atanacak rektöre kadar göreve devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kurtlar Vadisi'ndeki 'Muhsin Yazıcıoğlu' detayı yeniden gündem oldu

Vadi'deki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
Kadir İnanır'ın vasiyet davası ertelendi! Yeğeni Levent İnanır'dan dikkat çeken sözler

Yeğeninden Kadir İnanır'la ilgili ortalığı karıştıracak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump New York'ta görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşecek! Yeri de belli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de insansı robot, geliştiricisine saldırdı

İnsansı robotun beklenmedik hareketi! Mühendis son anda kaçtı
Almanya'nın kadrosu açıklandı! Klopp'tan Sane'ye hayatının şoku

Resmi açıklama geldi! Leroy Sane kadro dışı

İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var

İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Güney Kore ve Fransa'dan 3 yıl aradan sonra ilk ortak hava tatbikatı

3 yıl sonra bir ilk! İki ülkenin savaş uçakları gökyüzünde
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti

Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
Cansu öğretmenin kahreden sonu! Bebeği daha 3 aylıktı

Cansu öğretmenden kahreden haber! Bebeği daha 3 aylıktı
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi