Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıldönümü, Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı, Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Günün anlam ve önemine dair konuşmayı Jandarma Hukuk Teğmeni Halil İbrahim İzgi tarafından teşkilatın tarihçesinin okunmasının ardından program sona erdi.

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Can Bolat, Jandarma ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü personelleri katıldı. - MUĞLA