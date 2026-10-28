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Jandarma Genel Komutanlığı, Bayburt Gökçedere'de devriye görüntülerini paylaştı

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Jandarma Genel Komutanlığı, Bayburt Gökçedere'de devriye görüntülerini paylaştı
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Jandarma Genel Komutanlığı, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesindeki devriye görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda personelin doğal güzellikler arasındaki görev anları ve gölet manzarası yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde devriye görevi yürüten jandarma ekiplerinin görüntüsü paylaşıldı.

Paylaşımda, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personelinin beldenin doğal güzellikleri arasında görev yaptığı anlar ve gölet manzarası yer aldı.

"Doğanın kalbinde, yeşilin en güzel tonlarında, Jandarma görev başında" ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda, "Bayburt İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli personelimiz, Demirözü ilçesi Gökçedere beldesinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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