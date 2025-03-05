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Jandarma Ekiplerinden Yaşlı Çınarlarla Vefa Ziyareti

Jandarma Ekiplerinden Yaşlı Çınarlarla Vefa Ziyareti
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri, yaşlı çınarları ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ekipler, sağlık durumları hakkında bilgi alarak, iletişim numaraları vererek destek sağladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan yaşlı çınarları ziyaret eden jandarma ekipleri, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaşlı çınarlara yönelik gerçekleştirilen 'vefa' ziyaretleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda jandarma ekiplerinin son durağı Karacasu ilçesi oldu. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca Tekeliler ve Nargedik mahallelerinde ikamet eden yaşlı çınarlar ziyaret edildi. Yaşlı çınarların ihtiyaçlarının olup olmadığını soran ekipler, kendilerine sağlık durumu ve herhangi bir talep olması durumunda rahatlıkla iletişim kurabileceği irtibat numaralarını verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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