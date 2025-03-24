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Jandarma Ekiplerinden Gazilere Anlamlı Ziyaret

Jandarma Ekiplerinden Gazilere Anlamlı Ziyaret
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, Kıbrıs Gazisi Mustafa Şenol'un eşi ve malul gazi Serdal Gördü ile annesini ziyaret ederek, gazilerin fedakarlıklarını ve ideallerini unutmamak için bu tür ziyaretlere devam edeceklerini belirtti.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri Kıbrıs Gazisi Mustafa Şenol'un eşi ve malul gazi Serdal Gördü ile annesini ziyaret etti.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Mustafa Şenol'un eşi ile malul gazi Serdal Gördü ve annesini ziyaret etti. Jandarma ekipleri kahraman gazilerin fedakarlığını ve ideallerini hiç bir zaman unutmayarak gazi ailelerini ziyaret etmeye devam edeceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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