Jandarma Ekipleri Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Bir Etkinlik Düzenledi

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki dört okulu ziyaret ederek öğretmenlere kırmızı karanfil hediye etti ve minnet duygularını iletti.

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik jandarması ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı ve bir o kadar da değerli bir etkinliğe imza attı. İlçedeki dört okulu ziyaret ederek öğretmenlere karanfil dağıttı.

Öğretmenlerin bu özel gününü kutlamak ve onlara olan saygı ve minneti göstermek amacıyla harekete geçen jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Beylik, Karakoca, Seyran ve Harmanlı Tarım Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında görev yapan öğretmenlerle bir araya gelen jandarma personeli, onların bu anlamlı gününü tebrik etti ve minnet duygularını iletti.

Yapılan ziyaretlerde, öğretmenliğin kutsallığının ve toplumdaki vazgeçilmez yerinin bir simgesi olarak öğretmenlere kırmızı karanfiller takdim edildi. Bu jest, öğretmenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Toplumun her kesimine ulaşma ve değerlerimizi yaşatma misyonumuz doğrultusunda, geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
