Jandarma Ekipleri Kuşadası'nda Doğa Bilgilendirmesi Yaptı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen yerli ve yabancı turistleri doğa konusunda bilgilendirdi.

Yangın risklerine karşı dikkat çekmek, çevre ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 'Her şey Elimizde' mottosuyla hazırlanan 'Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar' başlıklı broşürler ziyaretçilere dağıtıldı. Ekipler, milli park içerisinde doğayı korumanın sadece kurumların değil, tüm bireylerin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Çocuklar da unutulmadığı etkinlikte minik ziyaretçilere Türk bayrağı ve balonlar hediye edilerek hem çevre sevgisi hem de milli değerler konularında farkındalık oluşturuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür etkinliklerle doğanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması adına bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti. - AYDIN