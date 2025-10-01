Haberler

Jandarma Ekipleri Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Jandarma Ekipleri Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla köylerde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldı. Ekipler, en ücra köylerdeki yaşlıların ihtiyaçlarını dinledi.

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla köylerde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Ekipler, özellikle en ücra köylerde yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadı. Bu kapsamda İncesu köyünde ikamet eden 80 yaşındaki gazi Nuri Şahin'i ziyaret eden jandarma personeli, Şahin'in ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazi Nuri Şahin, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, böylesi anlamlı bir günde hatırlanmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a F-35 savaş uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını göreceğiz

Erdoğan, Trump'a açıkça söylemiş: Para verdiğimizi hatırlattım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek, tarihi zaferin ardından soyunma odasında müjdeyi verdi

1-0'lık tarihi zafer sonrası soyunma odasında bombayı patlattı
Beşiktaş'ın yeni yıldızından Sergen Yalçın'a mesaj: Beni derbide oynat hocam

Beşiktaş'ın yeni yıldızından Sergen'e mesaj: Beni derbide oynat hocam
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.