Jandarma Ekipleri Dünya Yaşlılar Günü'nde Yaşlıları Ziyaret Etti

Batman'ın Sason ilçesinde jandarma ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla köylerde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek hayır dualarını aldı.

Ekipler, özellikle en ücra köylerde yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadı. Bu kapsamda İncesu köyünde ikamet eden 80 yaşındaki gazi Nuri Şahin'i ziyaret eden jandarma personeli, Şahin'in ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren gazi Nuri Şahin, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, böylesi anlamlı bir günde hatırlanmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. - BATMAN