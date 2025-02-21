Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu
Yeniden Refah Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu: 353 gözaltı! Şok detaylar ortaya çıktı

Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu! Sahipleri dahil 353 kişi gözaltında
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Jandarma, Diyaliz Hastalarının İmdadına Koştu

Jandarma, Diyaliz Hastalarının İmdadına Koştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili kar yağışı sonrası yolun kapanması nedeniyle diyaliz hastası yaşlıların jandarma ekipleri tarafından hastaneye taşınması sağlandı. Bölgedeki karla mücadele çalışmaları da devam etmekte.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Torlaklar köyünde diyaliz hastası olan yaşlıların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında ilçeye bağlı Torlaklar köyünün yollarını karla kaplamasının ardından köyde bulunan yaşlı diyaliz hastalarının yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

Karlı yolları aşan ekipler diyaliz hastalarının bulunduğu ikamete gelerek yaşlıları kendi araçlarına bindirerek hastaneye naklini sağladı. Öte yandan bölgede kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatılarak kapalı olan köy yolları açma işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Derbi primi belli oldu! Çuvalla parayı gözden çıkardılar
img

Erdoğan'ın büyük kongreye davet ettiği partiden olumsuz yanıt
img

Bunu ilk kez yaşadı! AZ Alkmaar maçında gözlerden kaçan detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas yanlış cenaze verdi, Netanyahu çıldırdı: Bedelini ödeyecek

Hamas yanlış cenaze verdi, Netanyahu çıldırdı
Yılmaz Erdoğan'ın 'Deli Emin' karakteri çalıntı çıktı: Aslen Hakkarili değil Çankırılıymış

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

Türkiye'de bazı paraların üretimi durduruldu
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi
AK Partili Kandemir'den kabinede değişiklik açıklaması: Eski isimler yeniden gelebilir

AK Partili isim canlı yayında açıkladı: Eski isimler yeniden gelebilir
Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak 'Hurda araç' düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Araç sahiplerine kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.