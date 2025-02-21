Jandarma, Diyaliz Hastalarının İmdadına Koştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Torlaklar köyünde diyaliz hastası olan yaşlıların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrasında ilçeye bağlı Torlaklar köyünün yollarını karla kaplamasının ardından köyde bulunan yaşlı diyaliz hastalarının yakınları jandarma ekiplerine haber verdi.

Karlı yolları aşan ekipler diyaliz hastalarının bulunduğu ikamete gelerek yaşlıları kendi araçlarına bindirerek hastaneye naklini sağladı. Öte yandan bölgede kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri tarafından karla mücadele çalışması başlatılarak kapalı olan köy yolları açma işlemleri devam ediyor. - ZONGULDAK