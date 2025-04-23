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Jandarma'dan Motosiklet Kaskı Eğitimi: 135 Vatandaşa Bilgilendirme

Jandarma'dan Motosiklet Kaskı Eğitimi: 135 Vatandaşa Bilgilendirme
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet kullanımında kask takmanın önemini vurgulamak amacıyla 135 vatandaşı bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipler motosiklette kask kullanımının önemine dikkat çekerek 135 vatandaşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen güvenli trafik eğitimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede saha çalışmalarına devam eden ekipler, Efeler ilçesi Kadıköy, Kardeşköy, Kuyucular ve Şevketiye mahallelerinde bulunan kahvehanelerdeki 135 vatandaşla bir araya geldi. Trafik Jandarması tarafından vatandaşlara motosiklet kullanımı ile ilgili kask takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, hız kuralları, yağışlı ve sisli havalarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı. Trafik bilincinin oluşması hedefiyle yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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