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Jandarma'dan Çine'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi

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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine trafik kuralları ve güvenliği hakkında eğitim verdi. Eğitimde yaya kuralları, araçların emniyet ekipmanları ve okul servisleri gibi konular ele alındı.

Jandarmadan Çine'de trafik eğitimi

AYDIN - Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri anaokulu öğrenci ve öğretmenlerini çeşitli trafik konuları hakkında bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Çine Akçaova Anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim verildi. 32 öğrenci ve 3 öğretmene; önce yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, motosiklet ve skuter gibi araçlarda kask kullanımı ve önemi, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konularında bilgilendirmelerde buldu. Minik öğrencilere yönelik uygulamalı eğitimin verildiği program sonunda öğrencilere boyama kitabı, silgi, kalem ve bayrak hediye edildi.

Jandarma'dan Çine'de Anaokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Yerel
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