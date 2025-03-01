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Jandarma 94 Yaşındaki Esma Teyzeyi Unutmadı

Jandarma 94 Yaşındaki Esma Teyzeyi Unutmadı
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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri, 94 yaşındaki Esma Teyze'yi evinde ziyarette bulunarak ihtiyaçlarını ve sağlık durumunu kontrol etti.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri 94 yaşındaki Esma Teyzeyi unutmayarak evinde ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri yaşlı çınarları unutmuyor. Bu çerçevede 'vefa' ziyaretlerini sürdüren ekiplerin son durağı Çine ilçesi Sağlık Mahallesi'nde yaşayan 94 yanındaki Esma Teyze oldu. Yaşlı çınarı evinde ziyaret eden ekipler, Esma Teyze ile görüşerek ihtiyaçları olup olmadığı, sağlık durumu kontrol etti. Ayrıca ziyarette herhangi bir talep olması durumunda rahatlıkla iletişim kurabileceği irtibat numaraları da Esma Teyzeye verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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