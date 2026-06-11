Alanya'da JAK ekiplerinden Alanya Kızılkule'de nefes kesen gösteri

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Alanya'nın simgelerinden tarihi Kızılkule'de dikkat çeken bir gösteriye imza attı.

Jandarma Genel Komutanlığının 187. Yıl dönümü etkinliği kapsamında tarihi Kızılkule'nin yaklaşık 33 metre yüksekliğindeki bölümünde halat sistemi kuran JAK ekipleri, Türk bayrağı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsil eden pankartları açtı. Ardından profesyonel dağcılık ve kurtarma teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen kontrollü iniş gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Kızılkule'nin tarihi dokusu eşliğinde gerçekleştirilen gösteri sırasında ekiplerin açtığı dev Türk bayrağı ve jandarma pankartları görsel şölen oluşturdu. Gösteriyi izleyen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anları görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik, izleyenlerden büyük beğeni toplarken, JAK ekiplerinin profesyonel performansı alkış aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı