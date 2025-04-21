Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Francis sonrası yeni Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

İznik'te Yeni Aile Sağlığı Merkezi İnşa Ediliyor

İznik'te Yeni Aile Sağlığı Merkezi İnşa Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik ilçesinin Selçuklu Mahallesi'nde hayırsever Cengizhan Sert'in desteğiyle inşa edilecek 'İznik Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi', 361 metrekare kapalı alanda hizmet verecek.

İznik ilçesinin Selçuklu Mahallesi'ne, hayırsever desteği ile yeni bir aile sağlığı merkezi yapılacak. Yaklaşık 361 metrekare kapalı alanda inşa edilecek ' İznik Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi' yakın zamanda hizmete girecek.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde yapılacak olan 'İznik Egehan Sert Aile Sağlığı Merkezi' için hayırsever bağışçı Cengizhan Sert tarafından bağışlanan arsa ile ilgili arsa bağış imza protokolünü imzaladı. Mülkiyeti Sert ailesine ait olan 3 bin 254 ada 4 parsel 361,09 metrekare yüzölçümlü arsa, aile sağlığı merkezi veya sağlık tesisi yapılması için bağışlanmış oldu. İmza törenine, hayırsever bağışçı Cengizhan Sert ve İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Mustafa Çetin katıldı. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.