İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Başkan Hürriyet'e Teşekkür

İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü, kendilerini şampiyonlar gecesinde ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İkinci Amatör Lig'de şampiyon olarak Birinci Amatör Lig'e yükselen futbol takımlarıyla geçtiğimiz haftalarda şampiyonlar gecesinde tebrik etmişti. Bu kapsamda İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü yöneticileri Kaplan Hürriyet'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

İzmit Gençlerbirliği Kulübü Başkanvekili Faruk Özcan ve yönetim kurulu üyeleri ziyarette, spora ve sporcuya değer veren ve desteklerini hep arkalarında hissettikleri Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti. Kaplan Hürriyet de amatör spor kulüplerine önem verdiklerini ve desteklerine devam edeceklerini ifade ederek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.