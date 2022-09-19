İzmit Belediyesi'nin Sanat Akademisi'ne Yoğun İlgi Yerel Haberler İzmit Belediyesi’nin Sanat Akademisi yoğun ilgi gördü. İzmit Belediyesi'nin Sanat Akademisi yoğun ilgi gördü. İzmit Belediyesi bünyesindeki Sanat Akademisi'ne gençler yoğun ilgi gösterdi. Belediye'den yapılan açıklamaya göre; İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Kültür Sanat Danışmanı ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın'ın önderliğinde, Hakan Okay, Barış Kardeş ve Mesut Çaşka'nın bulunduğu yetenek taramasında değerlendirmeler yapıldı. Müzik bölümü yetenek taramasında bu yıl yaylı, nefesli, mızraplı, tuşlu çalgılar ve ses alanında eğitimler verilecek. Kaynak: ANKA / Yerel İzmit Belediyesi Yerel Haberler

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