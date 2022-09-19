Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmit Belediyesi'nin Sanat Akademisi'ne Yoğun İlgi

Yerel Haberler

İzmit Belediyesi'nin Sanat Akademisi'ne Yoğun İlgi

İzmit Belediyesi’nin Sanat Akademisi yoğun ilgi gördü.

İzmit Belediyesi'nin Sanat Akademisi yoğun ilgi gördü.

İzmit Belediyesi bünyesindeki Sanat Akademisi'ne gençler yoğun ilgi gösterdi. Belediye'den yapılan açıklamaya göre; İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Kültür Sanat Danışmanı ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın'ın önderliğinde, Hakan Okay, Barış Kardeş ve Mesut Çaşka'nın bulunduğu yetenek taramasında değerlendirmeler yapıldı.

Müzik bölümü yetenek taramasında bu yıl yaylı, nefesli, mızraplı, tuşlu çalgılar ve ses alanında eğitimler verilecek.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmit Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title