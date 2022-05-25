İzmit Belediyesi'nden Anne Adaylarına, Gebelik ve Emzirme Danışmanlığı Hizmeti - Haberler

Gebe Eğitim Sınıfı ile anne adaylarının daha bilinçli bir hamilelik dönemi geçirmelerini amaçlayan İzmit Belediyesi, haftanın iki günü birebir Gebelik ve Emzirme Danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün faaliyetleri arasında yer alan Kadın Sağlığı Eğitimleri kapsamında gebe eğitimleri haftanın iki günü evde devam edecek. Anne adaylarına kendi yaşam alanlarında, kendilerini en iyi hissettikleri yerde, Ebe Köse Uslu tarafından Gebelik ve Emzirme Danışmanlığı hizmeti verilecek.

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN

Sağlıklı nesiller için anne adaylarını gebelik ve lohusalık döneminde yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, evde eğitime ilk olarak Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Ergül Özen ile başladı.

Evinde ziyaret edilen Uslu'ya doğuma hazırlık ve emzirme danışmanlığı hizmeti verildi.

Detaylı bilgi ve hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşların 0(262) 318 02 10'u arayarak bilgi ve randevu alabileceği belirtildi.