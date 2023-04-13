İzmit Belediyesi'nden 840 Çiftçiye Gübre Desteği

İzmit Belediyesi, Yerel Buğday Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında Nusrat buğdayı eken 840 çiftçiye yüzde 70 hibeli gübre desteği verdi.

İzmit Belediyesi, ekonomik şartlar nedeniyle zor zamanlar geçiren çiftçilerin yanında olmaya devam ediyor. Gübre girdi maliyetlerinin artması sebebiyle Yerel Buğdayı Tohumunu Destekleme Projesi kapsamında geçen yıl 443 çiftçiye üre gübresi desteği veren İzmit Belediyesi'ne bu yıl 840 çiftçi müracaat yaptı. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bugün 840 çiftçiye yüzde 70 hibeli üre gübresi desteği verildi.

Modern Hayvan Pazarı'nda gerçekleşen programda konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, şunları söyledi:

YALÇIN: "MALİYETLER İNANILMAZ ÖLÇÜDE ARTTI"

"Hepimiz biliyoruz ki özellikle son yıllarda tarımsal alandaki maliyetler inanılmaz ölçüde arttı. Artık çiftçimizin tarımsal faaliyetinin sürdürülebilirliği ne yazık ki kalmadı. Bugün gübre ve mazot fiyatlarında, tarım makinalarının kirasında ve üretimde kullandığımız birçok faktörde yüzde 200'lere 300'lere varan artışlar yaşanıyor.

"GEÇTİĞİMİZ YIL 22 TON GÜBRE DESTEĞİ VERDİK"

Biz de istedik ki İzmit Belediyesi olarak bütün bu artan maliyetler karşısında çiftçimize destek olalım. Maliyetleri aşağı çekmek adına hibe desteklerimize başladık. 2020 yılında bu bölgenin bir değeri olan Nusrat buğdayı ile ilgili bir çalışma yaptık. Nusrat buğdayının buradaki verimliliği oldukça fazla. Bir sonraki yıl bununla ilgili bir hibe programımız oldu. Belediyemize müracaat eden 443 çiftçimize o dönemde 43 ton buğdayı hibe olarak paylaştık. Ardından 22 ton üre gübresini çiftçilerimizle paylaştık.

"BU YIL İKİ KATINA ÇIKTI"

Çiftçimizin içinde bulunduğu olumsuz koşullardan dolayı bu sene sayı iki katına çıktı. Bu yıl belediyemize müracaat eden çiftçi sayısı 840 kişi. Bugün de bu çiftçilerimize 42 ton üre gübresi hibe desteğinde bulunacağız. Biz ülkemizin çiftçisi kalkınsın, bu ülkenin değerleri, kaynakları yurtdışına akmasın burada kalsın istiyoruz. Yerel yönetimler olarak bu zorlu dönemi atlatmak adına çiftçimizle dayanışma içerisinde olacağız."