İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, vatandaşların taleplerini yerine getiriyor

İzmit Belediyesi ekipleri her gün sokak sokak gezerek vatandaşların talep ve önerilerini yerine getiriyor.

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri 'Sen Anlat İzmit' programları Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde devam etti. Programda vatandaşlar, belediye personeline direk talep ve önerilerini iletme imkanı buldu. Taleplerle ilgilenen ve tek tek not alan ekipler çalışma başlattı. Program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sevgi Koyun'a İZGİM'deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti. - KOCAELİ