İzmit Belediyesi Aquapark'ına İlk Günden Yoğun İlgi - Haberler

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İzmit Belediyesi Aquapark'ına İlk Günden Yoğun İlgi

İzmit Belediyesi Aquapark'ına İlk Günden Yoğun İlgi

Yeni yüzüyle kapılarını 7’den 70’e tüm vatandaşlara açan İzmit Belediyesi Aquapark’ı ilk günden yoğun ilgi görmeye başladı.

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Yeni yüzüyle kapılarını 7'den 70'e tüm vatandaşlara açan İzmit Belediyesi Aquapark'ı ilk günden yoğun ilgi görmeye başladı.

Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan İzmit Belediyesi Aquapark'ı yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine yeniden açıldı. Kaydırakları ve serinleten havuzu ile yaz günlerinin uğrak noktası olmaya aday olan aquapark açıldığı gün yoğun ilgiyle karşılaştı. Yeni yüzüyle çok sevilen aquapark, hem çocukların hem de ailelerin yaz boyunca tercihi olmaya devam edecek.

Çocukların, gençlerin ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İzmit Belediyesi Aquapark'ında hizmet saatleri de uzatıldı. Vatandaşlar hem hafta içi hem hafta sonu saat 11.00 – 19.00 arasında yüzme havuzundan faydalanabilecek. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği Kocaeli'nin ilk aquaparkında dört yetişkin kaydırağı ve çocukların kullanımına uygun bir adet aquatower yer alıyor.

ANKA / Yerel

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