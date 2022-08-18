İzmir yerel: Torbalı Belediyesi'nden Vatandaşa Aşure İkramı

İzmir yerel yerel haberine göre Torbalı Belediyesi bolluğun, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan Muharrem ayında Torbalı halkına aşure dağıttı. Yoğun ilginin olduğu aşure ikramında Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, ilçe sakinlerine bizzat aşure ikram etti.

Torbalı Belediyesi bolluğun, bereketin ve paylaşmanın sembolü olan Muharrem ayında Torbalı halkına aşure dağıttı. Yoğun ilginin olduğu aşure ikramında Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, ilçe sakinlerine bizzat aşure ikram etti.

Dün Türkmenköy mahallesinde başlanan aşure dağıtımı, bugün eski Belediye Meydanı'nda devam etti. Belediye bünyesinde hazırlanan binlerce kişilik aşure, kısa sürede tükendi.

TEKİN: "MUHARREM AYIMIZ MÜBAREK OLSUN"

Yoğun ilginin olduğu aşure ikramında Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ilçe sakinlerine bizzat aşure ikram etti.

İlçe halkının Muharrem ayını kutlayan Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, "Geleneğimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da sürdürdük. Muharrem ayı bizim inancımızda kutsal bir ay. Muharrem ayı nedeniyle, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi aşureyi belediyemizin ikramı olarak kıymetli vatandaşlarımıza dağıttık. Muharrem ayımız mübarek, dualarımız kabul olsun" dedi.