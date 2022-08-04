İzmir yerel haberi: Bornova'da Açık Havada Yoga - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir yerel haberi: Bornova'da Açık Havada Yoga

İzmir haberler... Bornova Belediyesi’nin ücretsiz olarak düzenlediği açık hava yoga eğitimleri devam ediyor. “Matını Al Gel” sloganıyla yapılan eğitimler her çarşamba günü Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda sabah 10:00’da Bornovalıları bir araya getiriyor.

 - Güncelleme:

Bornova Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği açık hava yoga eğitimleri devam ediyor. "Matını Al Gel" sloganıyla yapılan eğitimler her çarşamba günü Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda sabah 10: 00'da Bornovalıları bir araya getiriyor.

Bornovalıları sporun farklı dallarıyla buluşturmak için çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, yaz döneminde açık hava yoga eğitimleri veriyor. Katılımcıların mat ve havlularını kendilerinin getirdiği etkinlikte dersler gönüllü eğitmenler Aslı Başar ve Serra B. Gürbüz eşliğinde yapılıyor. Vücut esnekliğini ve dengesini artırmasının yanı sıra stres ve nefes alışverişine katkısı olduğu da bilinen yoga buluşmalarında vücudu esnetme, nefes teknikleri ve nefes-eklem koordinasyonunu sağlayan egzersizlerle katılımcıların beden dinginliğini yakalamaları amaçlanıyor.

BAŞKAN İDUĞ'DAN DAVET VAR

Bornova'da sporun her dalında hizmet vermek istediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Halkımızda gelen talepler doğrultusunda spor yatırımları yapıyor ve çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Yüzme, basketbol, futbol gibi kurslarımızın yanında zumba, fitness, aerobik ve yoga eğitimleri de veriyoruz. Gönüllü eğitmenlerimiz eşliğinde her hafta Çarşamba günü yapılan yoga derslerine de tüm halkımız davetlidir" dedi.

Yoga buluşmalarına katılmak isteyen Bornovalılar'ın 0533 041 62 41 numaralı telefondan bilgi alarak kayıt yaptırabileceği belirtildi.

ANKA / Yerel

Necip Fazıl Kısakürek Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title