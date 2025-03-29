İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Babası Ahmet Elban Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ahmet Elban, cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye çok sayıda kişi katıldı.
İzmir Valisi Kırşehirli Dr. Süleyman Elban'ın babası son yolculuğuna uğurlandı.
Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Ahmet Elban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merhum Elban, öğle namazına müteakip Ali Çam Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazına; İçişleri Eski Bakanı Osman Çiçek, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, valiler, başsavcılar, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel