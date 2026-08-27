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Ödemiş'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Ödemiş'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 15.03'te başlayan yangına ilk müdahale 15.13'te yapılırken, 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 15.03'te çıkan orman yangına ilk müdahale, saat 15.13'de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapıldı.

Yangını kontrol altına almak için müdürlüğe ait 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozerle ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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