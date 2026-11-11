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İzmir Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İzmir Kemalpaşa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu imalatı ve dönüşümünde kullanıldığı belirlenen villaya düzenlenen polis operasyonunda 70 kilo 350 gram sıvı metamfetamin ile 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, uyuşturucu madde imalatı ve dönüşümü için kullanıldığı belirlenen villaya polis tarafından düzenlenen operasyonda 70 kilo 350 gram sıvı metamfetamin ile 4 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde bir villanın uyuşturucu madde imalatı ve dönüşümünde kullanıldığını belirledi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu villaya operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 70 kilo 350 gram sıvı metamfetamin, 4 kilo 50 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde imalatı ve dönüşümünde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA
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