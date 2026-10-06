İzmir Karşıyaka'da operasyonda 30 gram kokain ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

İzmir Karşıyaka'da operasyonda 30 gram kokain ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Karşıyaka'da jandarmanın bir adrese düzenlediği operasyonda 30 gram kokain, 19 gram kubar esrar, 17 sentetik hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürerken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin TL de bulundu.
(İZMİR) - İzmir'de Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Karşıyaka ilçesi Tersane Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın koordinesinde; Narkotik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Jandarma personeli tarafından 1 Ekim tarihinde Ş.D. isimli şahsın işyeri, aracı ve ikametinde arama yapıldı.
Aramalarda; 30 gram kokain, 19 gram kubar esrar, 17 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ş.D.'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.