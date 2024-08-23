İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı
İzmir'in Bergama ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
(İZMİR)- İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.16'da orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.