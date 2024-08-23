İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı

(İZMİR)- İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 10.16'da orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.