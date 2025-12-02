İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden "Hard Disklerin Çalındığı" İddialarına İlişkin Açıklama

(İZMİR) – İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Bilgi İşlem Biriminde görevli personelin kuruma ait iki koli hard diski izinsiz şekilde aracına koyduğunun belirlenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu, personelin iş akdinin feshedildiğini, olayın fark edilmesi nedeniyle kurumun da herhangi bir zarara uğramadığını bildirdi.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, "hard disklerin çalındığı" iddialı haberler üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Son zamanlarda bazı basın yayın kuruluşlarında, 'İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde hard disk çalınması' iddiasıyla yer alan haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gerekli görülmüştür. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem Biriminde görevli personel U.U. hakkında, kurumumuza ait iki koli hard diski izinsiz şekilde aracına koyduğu gerekçesiyle 19 Ocak 2024 tarihinde tutanak tutulmuş ve konu derhal incelemeye alınmıştır.

Yapılan soruşturma sonucunda, ilgili personelin 'güveni kötüye kullanma' fiilini işlediği tespit edilmiş; olay güvenlik görevlileri tarafından fark edildiğinden kurumun herhangi bir zarara uğramadığı belirlenmiştir. Disiplin yönünden, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2-e maddesi kapsamında iş akdinin feshedilmesine karar verilmiştir. Ayrıca eylemin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirildiğinden, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili adli süreç devam etmekte olup, müdürlüğümüzce titizlikle takip edilmektedir."