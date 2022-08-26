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İzmir haber | Torbalı'da Zafer Bayramı Çoşkuyla Kutlanacak

Yerel Haberler

İzmir haber | Torbalı'da Zafer Bayramı Çoşkuyla Kutlanacak

İzmir haberi... Torbalı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Torbalı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Torbalı sakinleri, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünün coşkusunu Fener Alayı ve Hüseyin Turan konseriyle Ayrancılar'da yaşayacak. Görkemli bir bayram kutlamasına hazırlanan Torbalı Belediyesi, 30 Ağustos günü ilk olarak geniş katılımlı bir Fener Alayı düzenleyecek. Barış Manço Caddesi'nde başlayacak Fener Alayı, Ayrancılar Meydanı'nda sona erecek. Saat 20.00'de ise Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin'in de katılımıyla Hüseyin Turan en sevilen şarkılarını Torbalılılar için seslendirecek.

Başkan Tekin, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında kazanılan 30 Ağustos Zaferi'nin önemine dikkat çekerek, Torbalılıları coşkuyu paylaşmaya davet etti. Tekin, "Tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan bu günde gelin hep beraber olalım. Tüm Torbalılıları önce Fener Alayı'na ve ardından gerçekleştireceğimiz konsere bekliyoruz. Tüm ulusumuzun şanlı bayramı şimdiden kutlu olsun" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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