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İzmir haber! Bornova'da Bal Sağımı Başladı

Yerel Haberler

İzmir haberine göre Bornova Belediyesi’nin Kayadibi Mahallesi’nde kurduğu arılıkta bal sağımı başladı.

Bornova Belediyesi'nin Kayadibi Mahallesi'nde kurduğu arılıkta bal sağımı başladı.

Her yıl düzenlenen eğitimlerle arıcılığa ilk adımlarını atan kursiyerlere malzeme desteğinin yanında kovanlarını koyup bakımını yapabilecekleri alanı da sağlayan Bornova Belediyesi, tarımsal üretime destek olmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

Mustafa İduğ Yerel Haberler

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