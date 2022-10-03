İzmir haber! Bornova'da Bal Sağımı Başladı

Bornova Belediyesi'nin Kayadibi Mahallesi'nde kurduğu arılıkta bal sağımı başladı.

Her yıl düzenlenen eğitimlerle arıcılığa ilk adımlarını atan kursiyerlere malzeme desteğinin yanında kovanlarını koyup bakımını yapabilecekleri alanı da sağlayan Bornova Belediyesi, tarımsal üretime destek olmaya devam ediyor.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Arıcılığa ilk adımlarını atan Bornovalıların her yıl daha da artmasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, arıcılığın yüksek getirili bir faaliyet olduğunu belirterek, "Bornova Belediyesi'nin yerelde kalkınma anlayışıyla başlattığı arıcılık eğitimine katılanlar, bal hasatlarını yapmanın mutluluğunu yaşadı. Aldıkları teorik ve pratik eğitimi tamamlayan kursiyerler, belediye tarafından hediye edilen kovanlarında ürettikleri balın sağımını gerçekleştirdi. Belediyemizin arılığındaki eğitimlerimiz ve verdiğimiz diğer destekler artarak devam edecek. İlçemizdeki bal üretiminin ekonomik bir değer olarak daha da artmasını hedefliyoruz" dedi.

HER TÜRLÜ İMKAN SUNULUYOR

Her yıl arıcılık eğitimi verdiği kursiyerlere arıların olduğu birer adet kovan ile arıcılık ekipmanları da hediye eden Bornova Belediyesi, kovanların konulduğu 23 dönümlük alanı, arılar için uygun çevrenin sağlanması amacıyla bal ormanına dönüştürdü. Alana 700 adet çeşitli meyve fidanı, 750 kök lavanta dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca 3 dönüme arı otu ekildi. Arılıkta 75 kursiyere de ait olan toplam 110 arı kovanı ile hasat yapılması için sağım makinesi de bulunuyor. Belediyenin ve kursiyerlerin kovanlarından üretilen ballar, Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla tüketiciyle buluşuyor.