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İzmir'in Dikili İlçesinde Orman Yangını

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İzmir'in Dikili ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde ziraat arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bugün saat 14.05'te ziraat arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Yangına ilk müdahale saat 14.10'da gerçekleştirildi. Yangına, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda ekip müdahalede bulunuluyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.

Kaynak: ANKA
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