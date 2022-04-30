İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kilo Skunk Ele Geçirildi
ANKA - Abdullah Çelebi - Yerel
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, evinde 13 kilo skunk maddesi ele geçirilen N.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, evinde 13 kilo skunk maddesi ele geçirilen N.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı'ya bağlı Kırbaş mahallesinde N.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. N.Y.'nin ikametinde yapılan aramada 13 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan N.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANKA / Abdullah Çelebi - Yerel