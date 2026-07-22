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İzmir'de, 11 Kilo 568 Gram Esrar-Skank, 54 Gram Kokain Ele Geçirildi

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İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonunda 11 kilo 568 gram esrar-skank, 54 gram kokain, 49 sentetik ecza ve 8 gram sihirli mantar ele geçirildi. Şüpheli O.O. tutuklandı.

(İZMİR) - İzmir'de, sokak satıcılarına dağıtılmak üzere depolandığı değerlendirilen uyuşturucu maddelere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kilo 568 gram esrar-skank, 54 gram kokain, 49 sentetik ecza ve 8 gram sihirli mantar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtım yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada 11 kilo 568 gram esrar-skank, 54 gram kokain, 49 adet sentetik ecza ve 8 gram sihirli mantar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.O, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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