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İzmir'de Uyuşturucu İmalathanesine Operasyon: 122 Bin Hap Ele Geçirildi

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İzmir'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, iş yeri olarak kiralanan bir alanda uyuşturucu hap basma makinesi ve 122 bin 700 hap ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

İş yeri değil adeta zehir imalathanesi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde iş yeri görünümlü bir adrese operasyon gerçekleştiren narkotik polisi, uyuşturucu hap basma makinesi, uyuşturucu içerikli toz ve 122 bin 700 hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde iş yeri olarak kiralanan alanda uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese gerçekleştirilen operasyonda rastlanılan manzara polisi bile şaşırttı. İş yerinde bulunan hap imal etme makinesi ile uyuşturucu nitelikli hap basıldığı görülürken, yapılan aramada üretim malzemesi tozlar ile birlikte 122 bin 700 sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.M. adlı bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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