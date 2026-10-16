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İzmir'de Türk bayrağı dokuma etkinliği başladı, ilk ilmeği İzmir Valisi Elban attı

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İzmir'de Türk bayrağı dokuma etkinliği başladı, ilk ilmeği İzmir Valisi Elban attı
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İzmir Valiliği himayesinde Cumhuriyetin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda Türk bayrağı dokuma etkinliği başladı. İlk ilmeği İzmir Valisi Süleyman Elban attı; etkinlik 29 Ekim'e kadar sürecek ve vatandaşlar tezgahta üretim yapabilecek.

İzmir Valiliği himayesinde Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen ve 29 Ekim'e kadar sürecek olan Türk bayrağı dokuma etkinliği başladı. Törenle kurulan dokuma tezgahında ilk ilmeği İzmir Valisi Süleyman Elban atarken, ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de tezgaha ilmek attı.

İzmir Valiliği himayesinde Cumhuriyetin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Konak Atatürk Meydanı'nda "Türk Bayrağı Dokuma-İlk İlmek Atılması" adlı

Türk bayrağı dokuma etkinliği düzenlendi. Törenle kurulan dokuma tezgahında ilk ilmeği İzmir Valisi Süleyman Elban atarken, ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de tezgaha ilmek attı. Cumhuriyet'in kuruluş değerlerini ve imece kültürünü yeni nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen ve 29 Ekim'e kadar sürecek olan etkinliğin açılışına protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel Türk bayrağını ve milli birlik ruhunu yaşatmayı hedefleyen etkinlik boyunca vatandaşlar dokuma tezgahında üretim yapabilecek.

"Cumhuriyet coşkusunu ortak üretimle yaşatacağız"

Etkinliğin açılışında ilk ilmeği atan İzmir Valisi Süleyman Elban, çalışmanın bayram boyunca Cumhuriyet coşkusunu meydanlarda ortak bir üretim ruhuyla yaşatacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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