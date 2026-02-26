İzmir'de suç örgütüne büyük operasyon

(İZMİR) – İzmir'de, liderliğini S.B'nin yaptığı öne sürülen suç örgütü ile örgüte silah temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Menderes, Karabağlar ve Konak ilçelerine bağlı Kadifekale ile Eşrefpaşa bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli olmak üzere farklı il ve ilçelerde toplam 24 adrese helikopter destekli eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 tüfek, 1 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaynak: ANKA