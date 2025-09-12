Haberler

İzmir'de Polis Merkezi Saldırısı Soruşturmasında 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Güncelleme:
Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 8 Eylül’de düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren failin anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
