İzmir'de Plastik Sandalye Fabrikasında Yangın

İzmir'de Plastik Sandalye Fabrikasında Yangın
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan dumanlarla birlikte itfaiye ekiplerinin müdahalesini bekliyor.

İzmir'de plastik sandalye fabrikasında yangın

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde plastik sandalye imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Torbalı ilçesi Ayrancılar'da İnönü Mahallesi'nde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına İzmir ve Torbalı'dan itfaiye ekipleri yönlendirildi. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar gökyüzünü sararken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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