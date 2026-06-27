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İzmir'de "Onur Yürüyüşü" Kapsamında Toplanan Gruba Müdahale: 36 Gözaltı

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İzmir'de 14. Onur Yürüyüşü kapsamında bir araya gelen gruba polis müdahale etti. 36 kişi gözaltına alındı, idari para cezası sonrası serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir'de, "14. Onur Yürüyüşü" kapsamında bir araya gelen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında gözaltına alınan 36 kişi, haklarında idari para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.

İzmir Valiliği tarafından 27 Haziran saat 08.00 ile 28 Haziran saat 23.59 arasında "14. Onur Yürüyüşü" kapsamında düzenlenmesi planlanan tüm açık alan etkinliklerinin yasaklanmasının ardından, Konak ilçesindeki Gül Sokak'ta bir grup bir araya geldi.

Polis ekipleri, gruba müdahale ederek 36 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 36 kişi, haklarında idari para cezası uygulanmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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