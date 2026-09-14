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İzmir’de okul çevrelerinde jandarmadan sıkı denetim: Bin 84 personel görev aldı

İzmir’de okul çevrelerinde jandarmadan sıkı denetim: Bin 84 personel görev aldı
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı, "yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler için huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak" amacıyla okul ve çevrelerinde geniş kapsamlı denetim yaptı. Denetimlerde toplam bin 84 personel görevlendirildi.

(İZMİR) – İzmir İl Jandarma Komutanlığı, "yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler için huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak" amacıyla okul ve çevrelerinde geniş kapsamlı denetim yaptı. Denetimlerde toplam bin 84 personel görevlendirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk bölgesinde bulunan okul ve çevrelerinde üst düzey güvenlik tedbirleri uygulamaya konuldu. Bu kapsamda 224 Asayiş, 59 Trafik, 3 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), 2 Terörle Mücadele (TEM) ve 3 Narkotik Timi olmak üzere toplam bin 84 personel görev aldı. Ekipler tarafından okul servis araçları ile okul çevrelerinde bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan işletmeler, kahvehaneler ve internet kafelerde denetimler gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA
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