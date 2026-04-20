İzmir'de 16 Kilo 550 Gram Esrar-Skunk Maddesi Ele Geçirildi

(İZMİR) – İzmir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 kilo 550 gram esrar-skunk maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Buca ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 16 kilo 550 gram esrar-skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Y.A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

