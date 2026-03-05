İzmir'de Kendilerini Polis Olarak Tanıtıp Eve Girdiler: 550 Bin TL'lik Gaspın 2 Şüphelisi Tutuklandı

(İZMİR) - Bornova'da kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde iki kişiyi silahla yaralayıp 550 bin TL gasp ettikleri öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerden birinin 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İzmir'in Bornova ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde iki kişiyi silahla yaralayıp para gasp ettikleri iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edilenen bilgiye göre, olay Doğanlar Mahallesi'nde 3 Mart saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler bir eve girerek ev sahibi E.T. ile arkadaşı U.A.'yı silahla yaraladı. Şüphelilerin, yaraladıkları iki kişiden 550 bin lirayı zorla aldıkları öne sürüldü.

Olayda E.T.'nin sağ baldırında giriş ve çıkış yarası, U.A.'nın ise sol baldırında giriş yarası bulunduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.İ., O.T. ve N.T.'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıklarını tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu adrese polis tarafından düzenlenen operasyonda A.İ., O.T. ve N.T. yakalandı. Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet 9x19 milimetre fişek ile "Uzi" olarak tabir edilen ruhsatsız otomatik tabanca, şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden O.T.'nin yapılan GBT ve UYAP sorgusunda yağma suçundan toplam 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve O.T. tutuklanırken, A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

