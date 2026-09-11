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İzmir'de jandarma üniformasıyla girdikleri evden altın çaldılar

İzmir'de jandarma üniformasıyla girdikleri evden altın çaldılar
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İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma üniforması giyerek girdikleri evde, arama yapacaklarını söyleyip altın çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İZMİR) - İzmir'in Menderes ilçesinde jandarma üniforması giyerek girdikleri evde, arama yapacaklarını söyleyip altın çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Menderes ilçesinde yaşayan H.A, jandarma üniforması giyen kişilerin evine gelerek arama yaptıklarını, daha sonra evdeki altınların çalındığını fark ettiğini belirterek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin jandarma personeli olmadığını ve üniforma giyerek kendilerini jandarma olarak tanıttıklarını belirledi. Ekiplerin çalışması sonucu hırsızlık olayını S.Y, C.E, M.K. ve H.Ö.'nün gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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