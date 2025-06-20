İzmir'de 'İnsan Yiyen' 126 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi

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İzmir'de 'İnsan Yiyen' 126 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi
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İzmir'in Konak ilçesinde, halk arasında 'insan yiyen uyuşturucu' olarak bilinen 126 kilogram bonzai ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

126 kilogram 'insan yiyen' uyuşturucu, İzmir'de ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, halk arasında 'insan yiyen uyuşturucu' olarak bilinen 126 kilogram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir adrese nefes kesen operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında, tam 126 kilo 100 gram bonzai ele geçirildi. Sadece bir gramı bile ölümcül etkiler oluşturabilen, halk arasında "insan yiyen uyuşturucu" olarak bilinen bonzai operasyonuyla ilgili H.D. ve B.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Bir eve gerçekleştirilen ve yüklü miktarda bonzainin yakalandığı operasyon anı ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Yerel
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